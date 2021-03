Veteraan Klaas (100) verrast met militaire stoet langs zijn appartement

ENKHUIZEN - Een militaire stoet met zo'n 26 voertuigen uit het verleden en heden heeft vandaag een rijdende ere groet aan Tweede Wereldoorlog veteraan Huzaar Klaas Appel (100) gebracht. “Veteranen weten hoe belangrijk het is om te zorgen voor elkaar", stelt veteraan Jordy Hilt. Samen met een groep mensen is Hilt bezig met het oprichten van Veteranen in Aktie om daarmee wensen van veteranen te vervullen.

Veteraan Huzaar Klaas Appel tijdens de militaire stoet - Peter Goedhart

Zo is de stoet van vandaag georganiseerd om een lach op het gezicht van de heer Appel te laten verschijnen. Hij reageerde blij verrast dat dit voor hem was georganiseerd. Hij vertelt dat hij zo bezig was met de gebeurtenis dat hij er vannacht wakker van lag. Wanneer de voertuigen passeren geniet Meneer Appel. Ook zijn kinderen en kleindochter zijn geraakt door de komst van zoveel belangeloze enthousiaste mensen met hun legervoertuigen. Aan zijn kinderen vertelden Appel vaak over de oorlog en dat dat een diepe indruk op hem heeft gemaakt. Op 19-jarige leeftijd moest hij in militaire dienst. Kort daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit. De heer Appel was klein van postuur en werd daarom geplaatst in een gevechtsvoertuig dat zowel aan de voor- als aan de achterkant bediening nodig had. Hij werd daarbij in een kleine ruimte achterin het voertuig geplaatst.

Bij ieder passerend voertuig brengt meneer Appel een militaire groet, een hartelijke zwaai of een duim bij het passeren. Er is veel belangstelling van de parade. Al zeker zestig mensen genieten in de directe omgeving met Appel mee. Het vertoon komt driemaal in het geheel voorbij.