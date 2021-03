Streep door terras-protest uit vrees voor 'beveiligingsploegen' tegen boa's en politie

ENKHUIZEN - Jacco en Theo Schilder zouden komende Goede Vrijdag het terras van hun restaurant tijdelijk openstellen, uit protest tegen de coronaregels. Maar nadat meerdere mensen de eigenaren benaderden dat ze hun terras dan wel zouden willen 'beschermen' tegen handhavers en politie-agenten, zien ze er voorlopig toch vanaf. "Ik heb er wel slapeloze nachten van gehad. Het moet wel op een positieve manier plaatsvinden."

Het terras van De 80 Seafood & Wine staat er nu nog leeg bij - Jacco Schilder

Het plan van de horecanondernemers was om komende vrijdag het terras te openen voor klanten. Jacco Schilder vindt dat dat veilig kan. "Het mag niet, maar wij wilden alleen laten zien dat je op een goede manier uit elkaar kan zitten, waar iedereen geplaceerd is. Wij denken dat je dat nu zeker minimaal van twaalf tot zes op een veilige manier kan doen." Maar die actie is gisteren toch afgeblazen. Na de bekendmaking kreeg Schilder een hoop reacties binnen via sociale media. "Het grootste deel was super positief, maar we kregen ook te veel berichten binnen van mensen die ons wilden beschermen. Dat begon groter te worden." Beveiliging Het begon met twee berichtjes. Later werden het er meer. Totdat mensen de horecaondernemer online benaderde om hem met grote groepen 'bescherming tegen boa's en de politie' te bieden. "Op de eerste twee reageer je netjes dat je geen beveiliging nodig hebt. Toen bleek wel dat het niet stoppen ging. Op een gegeven moment was het dat ze met 300 man zouden komen, dan word je toch wel zenuwachtig. Wij zijn op zoek naar aandacht voor het probleem, maar we moeten het probleem niet groter maken door randzaken."

Schilder vreesde agressiviteit en besloot daarom om de actie te annuleren. "Er werd gezegd: 'Wij gaan jullie helpen tegen de overheid. We nemen zelf beveiligingsmensen mee.' Maar wij hebben niets tegen de overheid. Niet op een negatieve manier." De ondernemer zegt dat de banden met de gemeente goed zijn. "We hebben laten weten hoe we het wilden gaan doen. Wij wisten ook dat er boa's zouden komen om het terras weer af te sluiten. Dan zou het statement ook gewoon gemaakt zijn en kan iedereen zien dat het op een veilige manier kan, maar dat moet dan wel op een goede manier." Slapeloze nachten Schilder vindt het heel jammer dat het zo gelopen is. "Ik heb er wel slapeloze nachten van gehad. Dit gaat mij gewoon te ver. Het moet wel op een positieve manier plaatsvinden. Het laatste wat ik wil is dat 's avonds in het journaal te zien is dat er van alles gesloopt is in Enkhuizen." Het er bij laten doet hij echter niet, hij wil nog steeds laten zien dat hij vindt dat zijn terras veilig open kan. "Eigenlijk moeten we nu een landelijke actie doen, met alle bedrijven. Door dit blijkt gewoon dat je in je eentje daar te klein voor bent." Burgemeesters Uit een eerdere rondgang van NH Nieuws blijkt dat burgemeesters uit onze provincie verdeeld zijn over de heropening van de terrassen. Onder meer de Amsterdamse burgemeester Halsema pleit ervoor, net als haar Hilversumse collega Pieter Broertjes. Hij vraagt al langer aandacht voor de heropening van de terrassen. "Mensen gaan toch al naar buiten. Ze gaan bovenop elkaar zitten en dan náást het terras. Dan kun je het beter gecontroleerd doen", zei hij er eerder over. Het kabinet ziet het voorlopig niet gebeuren, vanwege de alsmaar hoge besmettingscijfers in ons land. Maar als die cijfers zullen dalen, zal versoepeling snel gaan, was de boodschap op de laatste persconferentie.