'Coronavleugel' in Heliomare moet opnieuw regionale ziekenhuizen ontlasten

WIJK AAN ZEE - Heliomare in Wijk aan Zee heeft opnieuw een afdeling vrijgemaakt voor de opname van post-covidpatiënten. Net als tijdens de eerste golf moet de zorg in het revalidatiecentrum de regionale ziekenhuizen in de regio gaan ontlasten.

Dat meldt het revalidatiecentrum op de website. Tijdens de eerste golf werden ongeveer vijftig patiënten opgenomen om hun herstel binnen de muren van de covidafdeling te laten plaatsvinden. Toen de druk op de ziekenhuizen in juli terugliep, is de afdeling weer opgegaan in een reguliere verpleegafdeling van de kliniek.

Druk

De druk op de ziekenhuizen in Noord-Holland is nog altijd groot. Een overplaatsing van een coronapatiënt is vanwege de knellende capaciteit in de ziekenhuizen geen uitzondering. Zo werden er de afgelopen weken regelmatig coronapatiënten van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk per helikopter overgeplaatst een ander ziekenhuis in Nederland.

Dinsdag gaat de post-covidafdeling van start en biedt plaats aan veertien patiënten.



NH Nieuws bracht in april 2020 een bezoek aan de afdeling in Heliomare: