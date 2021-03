Noord-Hollandse band Wies brengt ode aan de barman: "Mensen missen het café als uitlaatklep"

Culture Club is een programma over talentvolle bands, zangers, zangeressen en beeldend kunstenaars uit Amsterdam en Noord-Holland. Verslaggever Ron Flens gaat langs bij muzikanten en kunstenaars om te ontdekken wat hun drijfveren, dromen en inspiratiebronnen zijn. Ook is er middels korte rubrieken aandacht voor musea, fotografie en actuele culturele gebeurtenissen.

In Culture Club van deze week een reportage over de band Wies. Zij maken Nederlandstalige popmuziek. In hun laatste single Barman brengen ze een ode aan de man en vrouw achter de tap. Zangeres Jeanne Rouwendaal, die opgroeide in de Zaanstreek, schreef het nummer al een tijdje geleden. "Ik vond het altijd zo fijn dat ik aan het eind van de avond met mijn liefdesverdriet bij de barman van mijn favoriete café terecht kon. Maar nu met de corona en de sluiting van het café leek het ons het juiste moment om het nummer uit te brengen. De barman heeft onze steun nodig, vandaar deze ode."

Verder in Culture Club: de jonge kunstenares Robin Speijer gaat het helemaal maken in de kunstwereld. De 23-jarige Hilversumse maakt enorme schilderijen met het uitvergroten van stukken stof en kleding die ze vindt in haar eigen kledingkast of tweedehands winkel. Speijer won verschillende prijzen en vier werken zijn inmiddels aangekocht door het msueum Voorlinden in Wassenaar. Tenslotte is er in de museumrubriek aandacht voor de baanbrekende foto's van de Franse activiste, schrijver en fotograaf Claude Cahun.

Wies bij de Zaan - NH Nieuws