AT5-panel: meerderheid positief over coronapaspoort: "Des te sneller kunnen we weer naar normaal"

AMSTERDAM - Amsterdammers lijken over het algemeen geen grote problemen te hebben met het coronapaspoort, een bewijs dat iemand gevaccineerd is of zich heeft laten testen. Dat blijkt uit een enquête van het AT5-panel onder ruim tweeduizend Amsterdammers. Een meerderheid vindt bovendien dat mensen met zo'n paspoort meer vrijheden moeten krijgen dan mensen die er geen hebben.

De invoering van het coronapaspoort wordt door de regering overwogen, om ervoor te zorgen dat de samenleving beetje bij beetje weer open kan. Zo'n paspoort zou een toegangsticket zijn voor onder meer het theater, de bioscoop of de kroeg. AT5 wilde weten wat Amsterdammers vinden van het coronapaspoort en de gevolgen daarvan. Ook werd hen gevraagd wat ze vinden van de volgorde waarin mensen gevaccineerd worden. De meeste panelleden (68 procent) vinden dat zo'n coronapaspoort er moet komen. "Des te sneller komen we uit deze crisis en kunnen we weer terug naar normaal", is een van de meest genoemde redenen. Wel stellen meerdere panelleden daar een voorwaarde aan: "Pas als iedereen de kans heeft gehad zich te laten inenten, moet het coronapaspoort geldig zijn."

Nick, eigenaar van café de Kroegtijger aan de Zeedijk, behoort tot de 29 procent van de panelleden die tegen is. "Ik vind het je eigen recht om te beslissen of je je laat vaccineren of niet. Dat hoort de overheid je niet op te dringen. Als jij nergens meer naartoe mag, dan wordt het wel heel lastig." Daarmee doelt Nick erop dat hij kroeggangers mogelijk zou moeten gaan weigeren als ze geen coronapaspoort bij zich hebben. "Mijn functie als barman is dat ik hier iedereen binnen moet kunnen laten, ongeacht of zij zo'n paspoort bij zich hebben of niet." 41 procent van de panelleden is het met Nick eens en vindt dat mensen die geen coronapaspoort hebben, niet geweigerd zouden moeten worden bij een restaurant, theater, bioscoop of dierentuin. 50 procent vindt dat deze mensen wel moeten worden geweigerd.

"De vaccinatie moet een vrije keuze zijn in een democratisch land als Nederland zonder (in)directe beperkingen", is een veelgehoord argument hiertegen. Net als: "Je kan mensen hun vrijheid niet afnemen als ze om wat voor reden dan ook niet gevaccineerd kunnen worden." Een veelgenoemd argument vóór, is: "Als maatschappij zijn we een team. Wil je niet meespelen dan mag dat. Maar dan zijn de lusten niet voor jou." De 79-jarige Pauline uit de Jordaan is groot voorstander van het paspoort. Zij heeft beide vaccinaties inmiddels gekregen. Als het aan Pauline ligt, zouden mensen die zich gevaccineerd hebben nu al meer vrijheden moeten krijgen. "Die ouderen, die hoofdzakelijk binnen hebben moeten zitten, zouden nu al met hun paspoortje naar de bibliotheek, naar het theater en de bioscoop moeten kunnen gaan."

Ook is de panelleden gevraagd wat zij vinden van de volgorde van vaccineren. De vaccinatiestrategie van het kabinet is op dit moment namelijk om van oud naar jong te vaccineren. Mensen in de leeftijdscategorie 18-40 zijn in dit systeem als laatste aan de beurt. Dit terwijl deze groep het meest te lijden heeft onder de coronamaatregelen, zo blijkt uit onderzoek van onder meer GGZ Nederland. Op de vraag of de vaccinatievolgorde, ervan uitgaande dat het paspoort er komt, moet worden aangepast zodat jongeren eerder van vrijheden kunnen genieten dan ouderen, antwoordde ruim 66 procent met "nee". Pauline is het daar mee eens: "Ik denk dat de jongeren nog heel even geduld moeten hebben. We hebben per slot van rekening allemaal ontzettend veel geduld moeten hebben."