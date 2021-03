Purmerendse Dani winnaar The Voice of Holland

PURMEREND - Dani van Velthoven (21) is de winnaar van het elfde seizoen van The Voice of Holland. Vanavond liet hij ook zijn nieuwe single Magical powers voor het eerst horen.

De 21-jarige Dani is een geboren en getogen Purmerender. Tijdens dit seizoen verbaasde hij menig kijkers door niet alleen in het Engels, maar ook in het Arabisch en Frans te zingen. Vorige week in de halve finale voegde hij ook het Nederlands toe aan zijn repertoire met het nummer Liefde van later. Na zijn optredens krijgt hij dan ook lovende commentaren. "Ik zou jouw stem nu al uit duizenden herkennen", zei coach Waylon.

Over zijn deelname aan The Voice zei Dani eerder tegen NH Nieuws dat hij het allemaal nog niet kon bevatten. "Het voelt als een droom. Te bizar!" Hij wist zijn kansen voor de overwinning toen nog niet goed in te schatten. "Of ik denk kans te maken? In percentages even veel als de rest. Ik ben gewoon nog te verbaasd om het allemaal te bevatten."

Naast de titel wint Dani ook een platendeal, een auto en 50.000 euro.

Bekijk hieronder het nummer wat Dani deels in het Arabisch zong: