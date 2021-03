Gemeente start bijna 70 zaken tegen verhuurders die loden leidingen niet vervangen

AMSTERDAM - De gemeente is bijna zeventig zaken gestart tegen woningverhuurders die weigeren de loden leidingen te vervangen. In de particuliere huursector zijn in totaal 111 panden en complexen, met samen circa 800 woningen, loden leidingen geconstateerd.

Dat schrijven wethouders Laurens Ivens (Wonen) en Simone Kukenheim (Zorg) in een brief aan de gemeenteraad.

Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de loden leidingen, maar een verbod op de leidingen is er niet. De gemeente probeert woningverhuurders toch te verplichten om de drinkwaterleidingen te vervangen via een bepaling in de woningwet, waarin staat dat een woning geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid mag vormen.

Bijna zeventig gevallen

Van 58 panden met ongeveer 435 woningen zijn de loden leidingen inmiddels vervangen. In bijna zeventig gevallen werd een overschrijding van de loodwaarde gemeten, maar ondernam de eigenaar geen actie. Nadat de gemeente een zaak tegen die verhuurders startte, zijn tien uiteindelijk wel overgegaan tot vervanging.

Wat er gebeurt als verhuurders blijven weigeren om de leidingen te vervangen is niet duidelijk. Wel oordeelde een rechter eerder dit jaar in drie zaken in het voordeel van huurders die een zaak hadden aangespannen. In twee zaken legde de rechter een huurkorting van 60 procent met terugwerkende kracht op. In de laatste zaak leidde de aanwezige loden leidingen niet tot een normoverschrijding, maar werd alsnog een huurkorting van 40 procent met terugwerkende kracht toegekend.

Wethouders bezorgd

De problematiek rond de loden leidingen baren wethouders Ivens en Kukenheim zorgen. De gemeente kondigde afgelopen oktober al aan dat het een dwangsom van 10.000 euro wilde opleggen aan woningeigenaren die hun loden leidingen niet vervangen. Uit een enquête bleek toen al dat meerdere verhuurders niet van plan waren om de loden leidingen te vervangen.

In oktober 2019 werd door GGD Amsterdam bekendgemaakt dat er in Amsterdam duizenden woningen van voor 1960 zijn met oude loden waterleidingen. Dit zorgde voor veel onrust omdat een te hoog loodgehalte in het drinkwater een groot gezondheidsrisico geeft. Kinderen die veelvuldig worden blootgesteld aan lood in drinkwater, kunnen een tot 5 punten lager IQ ontwikkelen.