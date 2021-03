Formule 1-preview met Jan Lammers en Michael Bleekemolen: "Titanenstrijd tussen Max en Hamilton"

ZANDVOORT - Het Formule 1-seizoen staat weer voor de deur. Met coureurs Jan Lammers en Michael Bleekemolen blikken we op het circuit van Zandvoort vooruit op het seizoen dat 'het jaar van Max Verstappen' moet gaan worden.

Op basis van de testdagen merkt Lammers op dat de auto van Verstappen erg goed op de weg ligt ten opzichte van vorig jaar. "De auto is voorspelbaar dus dan kan Max er harder mee rijden. Het ziet er gewoon goed uit."

Titanenstrijd

Ook Bleekemolen verwacht dat Verstappen het ver kan schoppen dit jaar. De strijd zal de Nederlander aan moeten gaan met regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. "Als het materiaal daadwerkelijk gelijkwaardig, krijgen we met Max een nieuwe wereldkampioen. Foutjes zie je hem niet meer maken."

Uit de testdagen kwam Verstappen goed uit de bus, maar volgens Lammers moeten de racefans de eerste paar races afwachten om te kijken waar de Red Bull nu echt staat. "Dan heb je verschillende circuits gezien. Nu zag het er in Bahrein fantastisch uit, maar dat is heel speciek. De vraag is hoe de wagens zich gaan houden met regen en bij hitte."