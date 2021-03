Tata Steel nog niet van Britten af: afsplitsing loopt 'onbekende' vertraging op

IJMUIDEN - Het splitsingsproces om Tata Steel Nederland per 31 maart los te weken van Tata Steel UK loopt 'onbekende' vertraging op. Uitstel betekent volgens de staalfabriek geen afstel. De vakbond FNV is waakzaam en volgt de ontwikkelingen in IJmuiden op de voet.

NH Nieuws

De ontvlechting van Tata Steel Nederland en de Britse tak was nodig om het staalconcern klaar te maken voor een verkoop aan het Zweeds-Finse bedrijf SSAB. De Zweden zagen echter geen fiducie in een constructie met de Engelse tak, waarna de splitsing in gang werd gezet. Maar de deal tussen de droomkandidaat SSAB en moederbedrijf Tata Steel in India ketste af. Tata Steel zou de ontvlechting verder afronden, maar loopt nu dus een 'onbekende' vertraging op. Volgens Ariane Volz, woordvoerder van Tata Steel, gaat het toch niet lukken het proces voor het einde van het boekjaar (31 maart) af te ronden. Het moet volgens de woordvoerder van het staalbedrijf 'goed en zorgvuldig worden voorbereid', zo laat ze weten. "En dat is wat we nu ook aan het doen zijn. Dit is nu nog niet voltooid. Een nieuwe datum is nog niet bekend", aldus Volz. Het is een publiek geheim dat werknemers van Tata Steel in Nederland al jaren de nadrukkelijke wens hebben om als zelfstandig bedrijf in IJmuiden verder te willen. De winst die in IJmuiden werd gemaakt, vloeide tot ergernis van de werknemers, vaak weg naar de noodlijdenden fabrieken in Wales.

Quote "We accepteren dit voor dit moment en houden vast aan de noodzaak van ontvlechten" roel berghuis, vakbond fnv tata steel

Vakbond FNV Tata Steel volgt de ontwikkelingen in IJmuiden op de voet en toont zich waakzaam. Bestuurder Roel Berghuis schrijft aan de leden: "Het is ongetwijfeld moeilijker dan vooraf bedacht. We accepteren dit voor dit moment en houden vast aan de noodzaak van ontvlechten. Dat kan als het goed gebeurt IJmuiden weer ‘in zijn kracht’ zetten en geeft een betere positie voor de toekomst van ons staalbedrijf. Want daar snakken we allemaal naar", aldus Berghuis. Kritiek De staalfabriek is de laatste jaren mikpunt van kritiek. Meest vocaal in de strijd tegen de overlast van geluid, stank en stofregens zijn de omwonenden en milieuclubs uit het kustdorp Wijk aan Zee. Onder aanvoering van Benedict Ficq hopen ze het Openbaar Ministerie te overtuigen een strafzaak te beginnen. Dit voor het 'opzettelijk vervuilen van de omgeving en het moedwillig schaden van mens en dier'.

De vakbond kwam met een 'tegengeluid' door de petitie op Trots op staal uit de IJmond te beginnen, die ze naast de kritiek wilde leggen. De petitie, die je via de website van de vakbond digitaal kon tekenen, is volgens Berghuis bijna 16.000 keer ondertekend. De petitie is in een afrondende fase en wordt spoedig overhandigd op het Binnenhof in Den Haag.