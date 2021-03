Motorrijder Actie Groep voert actie tegen motorverbod Zuiderdijk: 'Verplaatst het probleem'

De Motorrijder Actie Groep (MAG) gaat morgen actievoeren tegen een motorverbod op de Zuiderdijk, tussen Hoorn en Enkhuizen. Omwonende van de dijk ervaren veel geluidsoverlast van de motoren en willen daarom een motorverbod in de weekenden van maart tot oktober. De MAG denkt dat een verbod het probleem verplaatst naar de dorpjes rondom de dijk en wil de bewoners daarvan bewust maken. Dit door middel van het uitdelen van flyers in de buurt.

NH Nieuws

De actie is nadrukkelijk géén demonstratie of protestrit, volgens Vera de Bruijn van de Motorrijder Actie Groep. Een verbod voor motors op de Zuiderdijk zal het overlastprobleem volgens haar alleen maar verplaatsen. “Als de dijk straks wordt afgesloten, moeten motoren langs andere routes rijden. We willen de bewoners bewust maken van het feit dat we bij ze door de straten moeten rijden, als de dijk straks wordt afgesloten.” De actiegroep probeert dat onder de aandacht te brengen door met flyers en in kleine groepjes, rustig door de buurt te rijden.

Vorig jaar werd al eens getest met het afsluiten van de dijk voor motorrijders, in de weekenden. "Wij willen dat dit verbod blijft gelden in de weekenden van maart tot oktober. Zonder dit verbod kunnen wij op warme dagen niet in de tuin zitten door de herrie", vertelt Jantine Leeflang van actiegroep overlast Zuiderdijk. Er is door de gemeente een enquête afgenomen onder de bewoners in de buurt van de dijk. Daaruit blijkt volgens Leeflang dat driekwart van die bewoners wil dat het verbod gaat gelden. De gemeente Drechterland is over het verbod in gesprek met het Hoogheemraadschap, de beheerder van de weg op de dijk. Dat MAG de bewoners nu bewust wil maken van dat de overlast bij een verbod mogelijk verplaatst naar de omliggende dorpjes vindt Leeflang geen slimme zet. "Hierbij geven zij ten eerste toe dat zij dus inderdaad overlast veroorzaken en uit de proefperiode bleek al dat er geen sprake was van verplaatsing van de hinder naar de dorpjes. Het lijkt mij ook dat de Zuiderdijk een aantrekkelijke plek is om te rijden en dat dit voor de dorpjes minder geldt."

Quote "Je sluit nu iedereen uit, ook de mensen die een motor als primair vervoersmiddel hebben" Vera de Bruijn van de motorrijderactiegroep

De MAG snapt de bezwaren van de bewoners die in de buurt van de dijk wonen, maar stelt dat de overlast vooral wordt veroorzaakt door weggebruikers die zich niet aan de regels houden. “We begrijpen dat er overlast is, maar er zijn tal van andere oplossingen.” De Bruijn noemt weginrichting en strengere handhaving als voorbeeld. De maximumsnelheid op de dijk is 60 kilometer per uur, maar volgens de Bruijn wordt die regelmatig ruimschoots overschreden, door motorrijders én automobilisten. “Het plaatsen van verkeersdrempels zou veel oplossen, vroeger lagen die er ook. Bovendien wordt er nauwelijks gehandhaafd op snelheidsovertredingen." “Het is een klein percentage van alle motorrijders, die het verpesten", stelt de Bruijn. Ze verwijst naar bijvoorbeeld motorrijders die bewust extra geluidsoverlast veroorzaken door bijvoorbeeld heel lang op te trekken in een lage versnelling. De populaire Zuiderdijk maar gewoon dichtgooien, is volgens de Bruijn geen oplossing. "Je sluit nu iedereen uit, ook de mensen die een motor als primair vervoersmiddel hebben." Geluidsnormen Dat het gaat om een kleine groep die het verpest voor de anderen snapt Leeflang. Zij denkt dat de MAG zich daarom beter kan richten op het aansturen van decibel normen voor motoren vanuit de overheid. Wanneer alle motoren maximaal 70 decibel aan geluid mogen maken, dan is het probleem van de geluidsoverlast opgelost volgens haar. "Inzetten op meer handhaven op de snelheid van motoren op de Zuiderdijk kan niet. Er is al eerder verteld dat daar niet genoeg capaciteit voor is", vertelt zij. Daarnaast verhelpt het controleren op de snelheid van motoren niet de geluidsoverlast.