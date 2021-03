Extra testbus voor inwoners: "Iedereen snel van een test blijven voorzien"

Dit maakt de GGD Zaanstreek-Waterland bekend in een persbericht. "De toeloop in Volendam is aanzienlijk en met de uitbreiding van de testcapaciteit kunnen we iedereen snel van een test blijven voorzien", aldus de GGD.

Begin januari werd al een testbus in Volendam neergezet waar capaciteit is voor 300 tests. In de bus kan iedereen zonder afspraak terecht, een identiteitsbewijs is wel nodig. Hiermee hoopte de GGD dat de drempel lager wordt voor mensen om zich te laten testen.

Zeer ernstig

Het risiconiveau in Zaanstreek-Waterland is nog altijd 'zeer ernstig'. Twee weken geleden - in de week van 9 t/m 16 maart - waren naar verhouding de meeste nieuwe besmettingen in de regio in de gemeente Edam-Volendam. Toen waren er 269 positieve coronatesten. Afgelopen week waar dit 332 positieve testen, volgens de cijfers op het coronadashboard.