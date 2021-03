Meer Mokum in de Tweede Kamer: dit zijn de nieuwe Amsterdamse Kamerleden

Simons vertrok eind vorig jaar als raadslid om zich volledig te focussen op de campagne. Of de partij een zetel zou halen was nog even spannend, uiteindelijk werd er één zetel bemachtigd. Op de verkiezingsavond zelf noemde Simons de ene zetel al historisch.

Het kersverse Kamerlid hoopt een stukje Mokum mee te brengen naar Den Haag. "Ik wil opkomen voor mensen en voor verhalen die nog niet altijd even duidelijk worden verteld. Amsterdam is een extra stem rijker in de kamer in plaats van dat ze mij hier kwijt zijn", wil hij nog meegeven.

Ceder heeft zijn ontslagbrief ingeleverd, waarmee zijn vertrek uit de raad definitief is. Hij kijkt met trots terug naar zijn tijd in de raad: "Het is een eer geweest om de stad te mogen dienen."

Op welk aantal zetels de partij zou eindigen was nog even spannend, het schommelde steeds tussen vier en vijf. "Toen de uitslag uitkwam besefte ik me dat het ging lukken en begint er een achtbaan van vervolgstappen: praktijk stopzetten, nieuwe rol aannemen en voorbereiding op de installatie."

Raadslid en advocaat Don Ceder kreeg de meeste stemmen voor de ChristenUnie in de stad. "Ik heb iets meer voorkeursstemmen dan Gert-Jan Segers, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik heb mijn best gedaan om als raadslid op te komen voor kwetsbaren in de stad en ik denk dat mensen het daarom mij ook gunnen", zegt Ceder.

Eerste transgender

Voor het eerst in de geschiedenis is er een transgender gekozen tijdens de verkiezingen, dat is Lisa van Ginneken. "Toen het kwartje viel bij mij dacht ik: 'Het is gelukt, wat mooi'. Het duurde een paar minuten voordat ik realiseerde hoe groot de impact was voor transgendermensen", vertelt Van Ginneken.

Volgende week woensdag wordt zij officieel geïnstalleerd voor haar nieuwe baan, dat het op die dag gebeurt vindt Van Ginneken extra mooi: "Dat is toevallig op dezelfde dag als de Dag van Transgender-zichtbaarheid. Hoe mooi dat ik op die dag geïnstalleerd word."

Van Ginneken gaat zich in de Kamer sterk maken voor de rechten van transgenders en intersekse personen, maar dat is niet het enige waar ze voor staat: "Ik ga me ook richten op patiënteninvloed op de zorg en een eerlijkere digitale samenleving", wil zij meegeven aan de mensen die op haar gestemd hebben.

"Mijn benoeming als eerste transgender Kamerlid is historisch voor Nederland, maar ook fantastisch voor Amsterdam. Het is toch maar weer Amsterdam dat het eerste transgender Kamerlid huisvest. Ik ben verknocht aan Amsterdam, you may quote me on that. Ik ben ooit in Amsterdam gaan wonen voor de liefde. Die is voorbij gegaan, maar de liefde voor de stad is gebleven".