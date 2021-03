Nieuwe aanpak moet straatdealers terugdringen

De problematiek rond straatdealen, waarbij nep- en echte drugs worden aangeboden, komt al geruime tijd voor in de binnenstad. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat tussen januari 2017 en december 2019 in totaal 2267 personen minimaal een keer als verdachte werden aangehouden voor het dealen van (nep)drugs in het centrum.

Lockdown

Door de lockdown is het aantal straatdealers fors teruggelopen, maar de verwachting is dat vanaf het moment dat de coronamaatregelen worden versoepeld, ook de problematiek weer zal toenemen, tegelijk met het aantal (feest)bezeoekers, zoals in de zomer van vorig jaar ook het geval was. Omdat de gemeente, politie en justitie (Driehoek) niet willen wachten totdat deze problemen zich ook komende zomer voordoen, komen ze daarom met een vernieuwde aanpak.

Zo wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de gedraging 'hinderlijk ophouden bij gebouwen' heringevoerd als grond voor een bestuurlijk gebiedsverbod. Daarmee kan de politie effectiever en sneller optreden bij hinderlijk gedrag bij gebouwen dat gepaard gaat met de handelingen van het straatdealen. Volgens de Driehoek is dat middel in het verleden effectief gebleken om overlast van straatdealers tegen te gaan.

Snellere berechting

Zodra de maandelijkse acties van de politie op straatdealers weer van start aan, komt in het vervolg het Openbaar Minsterie fysiek naar het basisteambureau om dagvaardingen in persoon uit te reiken aan verdachten van straatdealen, waardoor ze binnen enkele weken voor een rechter moeten verschijnen. Ook wordt bekeken wat de meerwaarde is van het opzetten van een top10 van straatdealers in Centrum en Oost.

Verder start er een proef om kwetsbare straatdealers en overlastplegers zorg en hulp aan te bieden, in plaats van een langerdurend gebiedsverbod. En komt er een campagne om binnenstadbezoekers, en met name feesttoeristen, te stimuleren om straatdealers te vermijden.

Informatie uitwisselen

Daarnaast gaan de politie en gemeente beter informatie uitwisselen over straatdealers in de binnenstad en de stadsdelen waar zij wonen. "Zeker bij jonge dealers kan dit interessant zijn, bijvoorbeeld doordat een wijkagent een huisbezoek kan organiseren of het woonstadsdeel een zorgaanbod kan regelen."