Ook celstraf voor tweede overvaller Hilversumse snackbar

HILVERSUM - De Huizer (19) die ervan werd verdacht samen met een plaatsgenoot anderhalf jaar geleden de Hilversumse snackbar Röling te hebben overvallen, is veroordeeld tot een jeugdcelstraf van tweehonderd dagen. Voor de overval die het tweetal een paar dagen later zou hebben gepleegd op supermarkt Attent werd de man vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De Huizer (19) werd vorig jaar maart, samen met een evenoude plaatsgenoot, opgepakt als verdachte van de voor de twee overvallen. Ze zouden een paar maanden daarvoor gewapende overvallen hebben gepleegd op snackbar Röling aan de Kleine Drift en supermarkt Attent aan de Minckelersstraat. De tweede overval volgde vijf dagen na de eerste.

Bij de overval op de snackbar werd de eigenaresse bedreigd met een mes en een pistool. De daders sloegen met 500 euro op de vlucht. Een paar dagen later werd het personeel van supermarkt Attent bij een overval bedreigd met twee extreem grote messen. De daders konden er daar uiteindelijk met 300 euro vandoor gaan.

Te weinig overtuigend bewijs

De medeverdachte werd in januari wel veroordeeld voor de twee overvallen. Het verschil is dat hij de overvallen opbiechtte, zijn compagnon ontkent nog steeds iets met de overvallen te maken te hebben. Van de overval op de snackbar acht de rechtbank bewezen dat de Huizer daar bij betrokken was, bij de overval op de supermarkt is er te weinig overtuigend bewijs van zijn betrokkenheid.

De straf die de Huizer van de rechter krijgt opgelegd is dan ook lager dan twee weken geleden nog werd geëist. De officier zag het liefst dat de Huizer 270 dagen deels voorwaardelijke jeugddetentie en een werkstraf opgelegd zou krijgen. Het resultaat blijft overigens hetzelfde: in beide gevallen hoeft de Huizer niet terug naar de gevangenis, omdat zijn straf in voorarrest al heeft uitgezeten.