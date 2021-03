Transgender Annabelle mishandeld in supermarkt: "Deze hatecrimes moeten stoppen"

HAARLEM - Ze ging gewoon even boodschappen doen met haar vrouw en een paar uur later lag ze gewond in het ziekenhuis. De Haarlemse Annabelle is nog steeds aan het bijkomen van afgelopen woensdag. Een groepje jongens begon haar in een supermarkt aan de Kruisstraat uit te lachen. Dat liep zo uit de hand, dat ze een vuistslag in haar gezicht kreeg en bewusteloos raakte.

Annabelle en Maya - NH Nieuws / Paul Tromp

"Ik ben blij dat ze hier nu nog levend naast me zit. Ik dacht dat ze dood aan het gaan was", aldus Maya. Naast haar op de bank zit haar vrouw Annabelle, die nog herstellende is van de harde klap die ze twee dagen geleden kreeg. Lichamelijk, maar ook geestelijk. "In het ziekenhuis dachten ze eerst dat mijn nek gebroken was, maar gelukkig was dat niet zo. Gisteren bloedde mijn neus nog steeds, ik heb licht hersenletsel en ben een stuk van mijn geheugen kwijt. Het duizelt nog flink voor mijn ogen", vertelt ze.

Quote "Ik bén dit al jaren en ben inmiddels wel gewend hoe mensen erop kunnen reageren" Annabelle

Het gebeurt woensdagavond allemaal rond half negen. Annabelle en Maya komen wat jongeren tegen in de supermarkt. Ze lachen Annabelle uit. "Ik heb normaal gesproken vaker jurken aan, in mijn paspoort ben ik een vrouw. Ik bén dit al jaren en ben inmiddels wel gewend hoe mensen erop kunnen reageren." Ze negeren de groep jongens. Totdat één van de jongens, allemaal zo tussen de 15 en 20 jaar, voor hen komt lopen en een foto maakt. "Hij maakte een selfie met ons erop en dat ging me echt te ver. Ik werd boos en vroeg of hij de foto wilde wissen", vertelt Maya. Annabelle zegt er ook wat van en voor ze het weet valt ze achterover met haar hoofd op de vloer. Een van de jongens heeft haar een keiharde vuistslag in het gezicht gegeven. De daders gaan er snel vandoor, Annabelle bewusteloos op de grond achterlatend. Ze wordt door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Nu, twee dagen later, zoeken zij en Maya zoveel mogelijk de aandacht, regionaal en landelijk, om dit zinloze soort geweld te stoppen. Klaar met de intolerantie "Deze hatecrimes moeten stoppen", zegt Annabelle."Ik ben het beu dat dit soort dingen gebeuren. Het heeft niet zozeer specifiek te maken met geweld tegen de lhbti-gemeenschap, maar gewoon de intolerantie van mensen tegen elkaar. Het helpt niks, het verandert niks, het moet eens een keer afgelopen zijn. We zijn allemaal een beetje anders en we zullen op een of andere manier met elkaar moeten leven op deze planeet en elkaar accepteren zoals we zijn." De politie heeft de zaak in onderzoek. Annabelle hoopt dat de dader snel gepakt wordt en dat ze eens een goed gesprek met elkaar kunnen voeren. "Er loopt een groot onderzoek en hij zal zich daardoor nu al een beetje angstig en bedreigd voelen. Dat is al een goede les. Harder straffen heeft allemaal niet zo'n zin, daar leren ze niks van. Het is belangrijker om met elkaar hierover te praten en dat hij zich ook eens gaat inleven in de persoon tegen wie hij dit gedaan heeft."