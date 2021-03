Jan Prikkel repareert geen racefietsen meer en dat doet best een beetje zeer

BEVERWIJK - De 86-jarige Jan Prikkel is een bekendheid in de wielrennerij. Hoewel hij niet meer actief is in die wereld als ploegleider, onderhield hij in zijn schuurtje bij zijn huis de laatste jaren nog de fiets van menig wielrenner. Als je iets aan je racefiets hebt, dan moet je bij Jan zijn, weet iedere wielrenner in Beverwijk en omstreken. Maar Jan stopt ermee. Zijn handen willen domweg niet meer wat zijn gedachten hem ingeven.

Wie Jan Prikkel zegt, zegt wielrennen. Hij was zijn hele leven in verschillende functies bij die sport betrokken. Drie jaar geleden zei de ploegleider van het team waar hij toen actief was, dat het niet langer verantwoord was om nog achter achter het stuur te kruipen van de vrachtauto waarin de fietsen werden vervoerd. "Dat was een klap", zegt. "Het ging nog hartstikke goed."

Vanaf dat moment moest hij het doen met het repareren van racefietsen. Dat deed hij met liefde en overgave, zoals hij zijn hele leven met toewijding heeft gewerkt in de wielrennerij. Hij heeft een rol gehad bij de nationale vrouwenselectie met olympisch kampioene Leontien van Moorsel en was actief bij meerdere amateurploegen. Mooie herinneringen heeft hij aan de Dextroploeg van ploegleider Leo van Etten. De tien jaar jongere Van Etten is nog steeds een fanatiek wielrenner. Voor hem is er maar één adres als er iets mis is met zijn fiets.

Van Etten: "Jan was graag doorgegaan. Het is zijn lust en zijn leven. Maar de laatste keer dat ik mijn fiets bracht, merkte ik dat het allemaal niet zo soepel meer ging. Hij zei toen al: 'Leo, ik ga ermee stoppen, want het lukt niet meer.' Ik dacht terug aan die woorden toen ik naar huis reed, dacht aan de tijd dat we met elkaar optrokken in de koers en werd opeens overvallen door een treurig gevoel. Dat je hem dat hoort zeggen en ziet dat het niet meer gaat, deed me veel."

Van Etten is vandaag Jans laatste klant. Nog even wat bijstellen aan het versnellingsapparaat en dan doet hij definitief de deur van schuur dicht voor de wielrenners uit de streek. Voor goed. "Jammer", zegt Jan. "Maar het is beter zo."