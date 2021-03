Toeterende vrachtwagenchauffeurs staken bij distributiecentrum Albert Heijn

Volgens FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen moeten de chauffeurs steeds harder werken. "Het meeste onrecht zit erin dat mensen zich een slag in de rondte werken. Vooral de afgelopen tijd." Door de coronacrisis zijn de pakketjes niet aan te slepen, moeten supermarkten continu worden bevoorraad en het afval worden afgevoerd.

Hugo uit Den Haag is chauffeur bij Albert Heijn. Hij maakt dagen van 10.00 tot 15.00 uur. "Je zag het volume met de dag stijgen van wat wij wegbrengen. Volle wagens, loodzware trolleys en nooit meer een rustig moment. Het was gewoon gekkenwerk."

Loonsverhoging

Hugo en zijn collega's vinden dat ze een loonsverhoging van 3 procent meer dan verdiend hebben. Zeker omdat de supermarkten en de bezorgdiensten sinds de pandemie meer geld verdienen. De werkgevers gaan alleen niet verder dan twee procent.

Het is voor de chauffeurs hun eerste staking. Hugo: "Ik hoop dat het hierbij blijft, want we zijn liever aan het werk. Maar als het moet om een goeie cao te krijgen dan gaan we gewoon door."

Op 12 april staat in Utrecht een landelijk actie gepland.