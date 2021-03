Oproep om regenboogvlag uit te hangen ter ere van 20 jaar homohuwelijk

AMSTERDAM - Op 1 april is het exact twintig jaar geleden dat in de Stopera het eerste homohuwelijk ter wereld werd gesloten. Om daarbij stil te staan roept de PvdA op om op 1 april zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in de stad.

"Dit is een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan", zegt PvdA-raadslid Nenita La Rose. "Wat mij betreft gebruiken we dit jubileum om te vieren wat er is bereikt in de strijf voor gelijkheid en rechten van de mondiale LHBTIQ+-gemeenschap, maar staan we ook stil bij datgene wat nog bereikt moet worden."

La Rose vraagt gemeentelijke panden om de regenboogvlag op 1 april te laten wapperen, maar ook richt ze zich tot alle andere Amsterdammers. "Laten wij met z'n allen laten zien dat deze strijd ons menens is en aan het hart gaat. Want zolang het met één van ons niet goed gaat, gaat het met ons allemaal niet goed. Hang die vlag uit en doe mee!”