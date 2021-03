Schoolbestuurder regelt zelf sneltesten: zo kunnen leraren aan het werk blijven

WEESP - Leerkrachten van basisscholen in Weesp en Diemen die vallen onder scholenkoepel Florente kunnen zich op school laten testen op het coronavirus. De school heeft zelf sneltesten geregeld om dat te kunnen doen. Het moet er voor zorgen dat leerkrachten sneller aan het werk kunnen en het lesgeven zo veilig mogelijk blijft, zegt schoolbestuurder Hans Ploeg. "Het gaat om de veiligheid van iedereen."

NH Nieuws

Voor veel scholen zijn coronatesten nog altijd moeilijk beschikbaar, tot grote ergernis van bijvoorbeeld de Algemene Onderwijsbond. En dat terwijl elke leerkracht die in quarantaine moet een flinke tegenslag is. Vervanging is tenslote niet makkelijk te vinden, waardoor klassen regelmatig naar huis gestuurd moeten worden. Schoolbestuurder Hans Ploeg van Florente, waar onder andere de Kors Breijerschool en de Van der Muelen-Vastwijkschool in Weesp en De Ark en De Kersenboom in Diemen onder vallen, wil dat voor zijn. Door zijn inspanningen kunnen leerkrachten van zijn scholen zich vrijwillig twee keer per week laten testen. Stand van zaken Dat gebeurt met sneltesten: binnen twintig minuten is de uitslag bekend. Als ze positief zijn getest, worden ze in een mum van tijd daarvan op de hoogte gebracht. En bij een negatieve uitslag krijgen ze aan het einde van de dag een mail toegestuurd. “Anders was ik een leraar twee hele dagen kwijt geweest bij een afspraak met de GGD. Nu weten ze binnen twintig minuten gewoon meteen wat de stand van zaken is”, zegt Ploeg tevreden.

Quote "Als we het onderwijs écht belangrijk vinden, moeten de leraren zo snel mogelijk worden gevaccineerd" Hans Ploeg, bestuurder van Florente Basisscholen

“Ik vind het heel fijn dat het gewoon op werk is”, vertelt medewerker Tessa van der Poel gemoedelijk. “Het is bovendien op een vlotte manier geregeld, zodat docenten snel achter elkaar aan de beurt zijn en ook gauw de uitslag krijgen.” Volgens Ploeg is dat ideaal omdat docenten bij een positieve test meteen uit de klas kunnen worden gehaald, of juist in de klas kunnen blijven. “Dat geeft een gevoel van veiligheid”, aldus Ploeg. Bekijk hieronder hoe Hans Ploeg het sneltesten op de scholen van Florente heeft geregeld. Tekst loopt door onder de video.

Schoolhoofd Hans Ploeg regelt zelf sneltesten op zijn scholen in Weesp en Diemen - NH Nieuws

Het sneltesten heeft bestuurder Ploeg op eigen initiatief geregeld, in samenwerking met een commercieel testbedrijf. “Ik ging op zoek naar oplossingen voor het risico van weer openzijn. En toen heb ik dit bedacht en gelukkig snel voor elkaar kunnen krijgen.” De leerkrachten kunnen zich dus twee keer per week laten testen, maar daar zagen ze ook in eerste instantie tegenop. “Iedere keer zo’n wattenstaaf in mijn neus, dat is wel even knipperen. Maar ik zie er ook zeker het nut van in”, aldus Van der Poel. Ook Ploeg zelf kan nog moeilijk aan het gevoel gewend raken. “Ik vind het nog steeds niet prettig, maar het dient een hoger doel.” Tijdelijke oplossing Ploeg heeft op zijn scholen het sneltesten dus goed geregeld, maar dat is volgens hem slechts een tijdelijke oplossing. Hij hoopt namelijk dat het onderwijspersoneel bovendien zo snel mogelijk wordt opgenomen in de landelijke vaccinatiestrategie. “Als we het onderwijs écht belangrijk vinden, moeten de leraren zo snel mogelijk worden gevaccineerd”, zegt hij. De bestuurder hoopt, net als de rest van Nederland, snel van de coronacrisis af te zijn en dat de toekomst meer perspectief biedt. “Laten we hopen dat de scholen open kunnen blijven en het onderwijspersoneel zo snel mogelijk wordt ingeënt. Ik vind het heel belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. Dat is in ieders belang.”