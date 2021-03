Tot tien jaar cel geëist in hoger beroep gewelddadige woningoverval Laren

LAREN - Twee verdachten van de gewelddadige woningoverval op de bewoners van een villa aan de Larense Sint Janstraat vier jaar geleden hebben in hoger beroep celstraffen tot tien jaar tegen zich horen eisen. Het Openbaar Ministerie wil een 21-jarige Blaricummer tien jaar achter de tralies, tegen een 22-jarige Huizer is zeven jaar cel geëist.

De twee mannen sloegen, samen met enkele anderen, genadeloos toe bij de woningoverval. Ze kozen hun slachtoffers uit door bevriend te raken met de zoon des huizes. Ze wandelden op de avond van de overval met hem mee naar huis om vervolgens de ouders te overvallen. Dat ging er hard aan toe: de bewoners van de villa werden vastgebonden en mishandeld. De daders namen geld en andere kostbaarheden mee.

De twee mannen werden meer dan twee jaar geleden al veroordeeld voor respectievelijk zeven en zes jaar cel voor de overval. Dat was destijds flink lager dan de eis van de officier van justitie, die wilde de mannen voor twaalf en negen jaar achter de tralies.

Hoger beroep

Na de uitspraak tekenden zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie hoger beroep aan. De verdachten houden nog altijd vol dat ze helemaal niet de bedoeling hadden om een overval te plegen en 'slechts' wilden inbreken. Ze vinden de straffen die ze hebben gekregen dan ook te hoog.

Het Openbaar Ministerie vindt de straffen die de twee hebben gekregen dan weer te laag. Het ziet de Blaricummer als organisator van de overval en wil hem voor tien jaar achter de tralies hebben. Naast de overval wordt de man verdacht van het plegen van verschillende inbraken, grotendeels met dezelfde groep jongeren. De eis voor de Huizer is een stuk lager, omdat hij alleen bij de bewuste woningoverval betrokken zou zijn geweest.

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.

Derde verdachte

Ook een derde verdachte in de zaak van de woningoverval , een Huizer van 22 jaar, heeft voor hoger beroep aangetekend. Zijn zaak zou aanvankelijk ook gisteren behandeld worden, maar is tot een later tijdstip om technische redenen aangehouden.