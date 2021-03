De Ligt verklapt Oranje-statement tegen WK in Qatar: "We staan er allemaal achter"

ZEIST - Het Nederlands elftal komt zaterdagavond voor de interland tegen Letland met een statement tegen het WK in Qatar. Eerder spraken Duitsland en Noorwegen zich met speciale shirts al uit tegen de mensenrechtenschending in Qatar. "We hebben er lang over gesproken, het is een gevoelig onderwerp", zegt Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt tijdens de warming-up voor WK-kwalificatieduel met Turkije - Orange Pictures

Al snel op de persconferentie van vrijdag werd het onderwerp aangekaart. Abcoudenaar De Ligt wilde er niet teveel over zeggen, maar verklapte dat de selectie met een statement gaat komen. "Wat het is, zien jullie morgen. Het is zeker aan de orde in de spelersgroep." "Ik denk dat het duidelijk is wat onze mening is", vervolgde De Ligt. "Het is een lastige situatie in Qatar waar we veel over hebben gesproken. De spelersraad legt het voor aan de groep wat we ermee willen. Het is een gezamenlijke beslissing van de groep en we staan er allemaal achter."

De Boer De selectie nam donderdag het besluit om een statement uit te dragen. Bondscoach Frank de Boer en de selectie vonden dat het niet het moment was om tegen Turkije het statement te maken. "Wij vinden nu dat iedereen het gevoel heeft dat we daarvoor moeten staan. Het staat buiten kijf dat het daar niet goed gaat en nog steeds niet is. Hopelijk kunnen we gezamenlijk een goed statement maken in deze thuiswedstrijd en dat het goed overkomt." De KNVB liet eerder weten dat een boycot van het WK geen optie is. De voetbalbond vindt in dat de werknemers in Qatar daarmee niet worden geholpen. Het is nog niet bekend welk statement Oranje precies gaat uitdragen. Hieronder het statement dat Duitsland maakte tegen het WK in Qatar.