Etalages opgevrolijkt met 60 foto's: "Fijn om collega-fotografen weer te zien"

HAARLEM - Vrijdag was de officiële aftrap van de fototentoonstelling Walk This Way. Met ruim zestig foto's van Haarlemse fotografen door de stad is er een looproute samengesteld. De afbeeldingen zijn te zien in etalages van lokale ondernemers, culturele instellingen en organisaties.

Een van de fotografen is Félice Hofhuizen. Van haar zijn er vier foto's te zien in onder andere het Patronaat zelf, Café het Wapen van Bloemendaal en bij de Bavo Kerk. "Ik ben ontzettend trots. Dit geeft toch een soort erkenning en dat in een tijd dat er qua muziek- en cultuurfotografie eigenlijk niets gebeurt." Er verschijnt een grote glimlach op haar gezicht. "Het is ook weer leuk om collega-fotografen te zien en dat de tentoonstelling een doel dient."

Een groep van vier Haarlemse fotografen verzamelde in de namiddag bij Patronaat voor de officiële aftrap van Walk This Way. Deze culturele fototentoonstelling toont zo'n zestig foto's door heel de stad en brengt cultuur, fotografie en ondernemers samen.

De expositie is bedacht door Jip Klompenhouwer. Hij werkt bij het Patronaat. "Ik was aan het nadenken hoe we in deze stille tijden toch de verbinding met Haarlem kunnen onderhouden. Belangrijk daarin was ook de samenwerking met andere culturele instellingen en ondernemers. Met de foto's kunnen we het mooie culturele aanbod etaleren en hopelijk genereert het extra aandacht voor de horeca en winkels waar de foto's te zien zijn."

Route

De vier fotografen komen bij een café aan. Te zien is een foto van Eefje Visser, gemaakt door Felice. "Deze is echt goed gelukt en het is zo gaaf dat voorbijgangers gewoon mijn foto kunnen bekijken." Bij de foto is ook een QR-code geplaatst die je kan scannen. Zo krijg je informatie over de route en kom je meer te weten over de foto of fotograaf. "Kijk", roept Félice. "Ze hebben mijn Instagram-account gelinkt met de code. Zo kunnen mensen me meteen volgen."