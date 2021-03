Zwemplatform Bernhard bij Julianapark Hoorn krijgt tweede, maar laatste kans

HOORN - Het zwemplatform bij het Julianapark in Hoorn, dat in de zomer van 2019 geplaatst werd, komt terug. Als het aan initiatiefnemer Jan Kollen ligt, althans. Hij regelde de plaatsing van het plateau in 2019, maar afgelopen zomer verdween het na vernielingen. Kollen is een inzamelingsactie gestart om het zwemplatform te repareren en opnieuw te plaatsen. Maar wel voor laatste keer.

Aangeleverd

Jan Kollen financierde het platform, dat de naam Bernhard kreeg, in 2019 met hulp van sponsors. Toen het in ht water lag, werd er dankbaar gebruik van gemaakt door zwemmende jeugd. Afgelopen zomer werd een trap van het zwemplateau vernield, sindsdien is het kapot en missen er een aantal onderdelen. Na veel teleurgestelde geluiden wil Kollen 'Bernhard' nu een tweede kans geven. Als het aan hem ligt, komt het platform komende zomer weer terug. Het Leerwerkbedrijf Oostereiland plaatste het platform in 2019 en kan het nu repareren en daarnaast nog meer 'hufterproof' maken, om vernielingen in de toekomst te voorkomen. Daar is wel geld voor nodig, daarom is Kollen een inzamelingsactie gestart. Voor de reparatiekosten heeft hij 500 euro nodig, via het platform Voor een mooie stad kunnen mensen doneren.