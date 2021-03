Forse straffen geëist tegen tieners voor maandenlange terreur op jongen en zijn familie

Het 15-jarige slachtoffer was met de destijds 17-jarige hoofdverdachte betrokken bij een incident tijdens nieuwjaarsnacht 2020 toen zij met een vuurwerkbom de pui van pannenkoekenrestaurant in het Haarlemse Reinaldapark opbliezen. Die 17-jarige raakte daarbij zwaargewond.

Vervolgens ontstond er ruzie tussen de twee. Volgens het openbaar ministerie wilde de hoofdverdachte vanaf dat moment wraak nemen op de 15-jarige. Dat zou dan ook de aanleiding zijn geweest voor een maandenlange reeks aan incidenten in de richting van het slachtoffer en zijn familie.

Van kwaad tot erger

De wraaklustige Haarlemmer trommelde vrienden op om zijn plannen uit te voeren. Vanaf begin februari 2020 worden de 15-jarige jongen en zijn familie geterroriseerd. De incidenten gaan van kwaad tot erger; van vernielingen en bedreigende teksten in graffiti naar persoonlijke bedreigingen met een mes en stenen door de ruiten.

Het dieptepunt is volgens het openbaar ministerie een poging tot moord wanneer de moeder van de 15-jarige jongen zwaargewond raakt nadat een brandend explosief, dat door de brievenbus wordt gegooid, in haar gezicht ontploft.

De buurt schrok op van de aanslag op het huis van de familie aan de Vrijheidsweg in Haarlem-Oost. Het geweld heeft enorme impact op de buurt. Ook de burgemeester bemoeide zich ermee en ging met geschrokken buren praten nadat zij hem een brief hadden geschreven. Door gemeente en politie werden camera’s geplaatst en een belangrijk deel van de politie-capaciteit werd die periode ingezet in deze wijk. De rust keerde pas terug nadat de verdachten waren aangehouden.

Fragmentatiebom

Ook daarna stopte het geweld van de vier niet: de auto van de oma wordt in brand gestoken, er wordt geprobeerd brand te stichten in de woning en een fragmentatiebom ontploft in de achtertuin.

Het OM eiste tegen de hoofdverdachte een onvoorwaardelijke jeugddetentie van 22 maanden met daarnaast jeugd-tbs. Tegen de één jaar jongere 'uitvoerder' van de plannen is ook jeugddetentie van 22 maanden geëist, waarvan een deel onder voorwaarden. Tegen de andere twee verdachten zijn lagere straffen geëist, van jeugddetentie tot werk- en leerstraffen. Op 9 april volgt de uitspraak van de rechter.