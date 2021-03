Kopgemeenten sturen noodbrief naar minister namens ondernemers

DEN HELDER - 'Een noodsignaal namens ondernemers' , dat is boodschap van een brief die de vier Kopgemeenten vandaag sturen naar de demissionair minister van Economische Zaken Bas van 't Wout. Volgens de gemeenten staat het water veel ondernemers aan de lippen vanwege de coronamaatregelen en houden ze het niet veel langer meer vol door het mislopen van financiële steun.

De wethouders Economische Zaken van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben gesprekken gevoerd met lokale ondernemers. Daaruit blijkt dat de winkeliers en horeca vaak tussen wal en schip vallen bij de financiële steunmaatregelen. Deze zijn genomen om ondernemingen te helpen tijdens de lockdown.

Zo vallen bijvoorbeeld veel ondernemers buiten de boot voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanwege het kwartaalcriterium dat daarvoor nodig is, aldus de brief. Ook ondernemers die halverwege 2019 begonnen zijn, kunnen geen aanspraak doen op de TVL, omdat ze geen omzetverlies kunnen aantonen ten opzichte van 2019.

Ook gaven ondernemers aan de wethouders aan dat ze niet goed weten waar ze hulp moeten vragen voor hun specifieke situaties. " Er is behoefte aan een eerstelijnsvoorziening die met de ondernemer zijn situatie diagnosticeert en doorverwijst naar de juiste hulp", stellen de wethouders.

Geen draagkracht voor nog een jaar

"De horeca heeft geen draagkracht meer om nog een jaar Pasen, Hemelvaart en Pinksteren mis te lopen. De winkels in de winkelstraten functioneren ook bijna niet als de horeca gesloten blijft. Hierdoor komt de detailhandel ook meer in de problemen," luidt de verklaring in de brief.

De gemeenten zien graag dat er meer maatwerk komt, zodat de ondernemers toch nog aanspraak kunnen maken op de financiële steunpakketten. Ze verwachten dat zonder veranderingen veel ondernemers het niet veel langer volhouden.

De minister heeft nog niet gereageerd op de brief.