Meer aandacht voor asociaal rijgedrag: tweede 'verkeershuftercampagne' van start

HILVERSUM - Het moet afgelopen zijn met de hardrijders in het centrum van Hilversum. Dat stelt de gemeente, nadat er een jaar geleden al veel discussie was over de verkeersveiligheid na enkele ongelukken. Komende week start een tweede 'verkeershuftercampagne' om asociaal rijgedrag onder de aandacht te brengen.

Hilversum voerde eind vorig jaar ook al campagne tegen de overlast van verkeershufters. Langs wegen waar vaak te hard gereden wordt, stonden knalgele campagneborden en op wegen werden automobilisten met grote letters opgeroepen het gaspedaal niet al te ver in te drukken. De centrale slogan van de campagne was 'Rustig aan, hier wonen we allemaal'.

Dezelfde campagne keert komende week terug in het Hilversumse straatbeeld. Samen met de politie wil de gemeente wederom aandacht vragen voor het overtreden van de verkeersregels.

Andere maatregelen

De Hilversumse strijd tegen huftergedrag in het verkeer is niet het enige dat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om het verkeer veiliger te maken.

Het afgelopen jaar werden verspreid over het hele dorp ogenschijnlijk kleine veranderingen aangebracht, zoals het aanleggen van verkeersdrempels aan de Boomberglaan en de Gijsbrecht van Amstelstraat of het maken van 30km-zones in de wijk Kerkelanden. "En ook dit jaar gaan we verder met het verbeteren van de verkeersveiligheid van de stad", zegt verkeerswethouder Annette Wolthers (D66).

De gemeente geeft aan elke dag op verschillende plekken aanpassingen door te voeren. Zoals het beter afstellen van verkeerslichten, zodat mensen genoeg tijd hebben om een gevaarlijke weg over te steken. Of het plaatsen van paaltjes bij een op- en afrit om hinderlijk parkeergedrag om tegen te gaan. Daarnaast staan er dit jaar ook grotere aanpassingen op stapel om de verkeersveiligheid te verbeteren.