'Dokters op hakken' biedt een podium aan vrouwelijke rolmodellen in de zorg

NOORD-HOLLAND - De Amsterdamse artsen Romée Snijders en Veerle Smit hebben het platform Dokters op hakken overgenomen. Het platform wil rolmodellen bieden voor vrouwen die werkzaam zijn in de zorg. Ze willen ervoor zorgen dat vrouwen durven dromen van hoge posities zoals hoogleraar of lid van de raad van bestuur.

Veerle heeft het afgelopen jaar in een huisartsenpraktijk gewerkt en gaat zich specialiseren in kinderpsychiatrie. Deze maand namen zij en Romée het platform over van oprichter Tahnee de Vringer, een arts urologie. "We zijn twee jaar geleden geïnterviewd door Tahnee en hadden daarna een barbecue, daar waren veel inspirerende vrouwen. Dat hielp ons om nog groter te durven dromen, bijvoorbeeld als hoogleraar of als raad van bestuurslid", vertelt Veerle aan NH Radio. "Dat vonden we zo belangrijk dat we het nu voor een groter publiek gaan voortzetten."

Van de opleiding geneeskunde zijn 70 procent van de studenten vrouw, maar het aantal vrouwen dat geneeskunde studeert en het aantal dat in de top en het bestuur zit, is nog niet in evenwicht. "Deels heeft het ook met leeftijd te maken", vertelt Veerle. "Toen die vrouwen studeerde was het nog anders verdeeld. Het zal wel met de tijd beter worden, maar wij vinden het niet erg om die vrouwen een handje te helpen door die mensen nog meer op het podium te zetten."