Remy en zijn vrienden: het is tijd voor ontbijt

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer is dierverzorger Saskia druk bezig met het ontbijt voor de vogels in de arena.

Ontbijt

Het is vroeg in de ochtend. De vogels in de arena hebben hun veertjes gepoetst en wachten ongeduldig op hun ontbijt. Dierverzorger Saskia is er al druk mee. Ze doet dat aan de hand van een voerlijst. "Die vullen we iedere dag in", vertelt ze. "Het hangt een beetje af van het gewicht van de vogels, van het weer en wat we met ze gaan doen."

En met dat laatste bedoelt Saskia of de vogels die dag een rol krijgen in de vogeldemonstratie. Maar ja, die vogeldemonstratie is er alweer een tijdje niet. Vrij rondvliegen in de arena mogen ze wel af en toe.

Saskia: "Het hoofdbestanddeel zijn kuikens. Een of twee keer per week krijgen ze wat anders. Dat kunnen muizen, ratten of duif zijn."