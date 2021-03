Chauffeurs winkeldistributie protesteren tegen cao, leggen werk voor 24 uur neer

WESTZAAN - 150 chauffeurs die werken in de winkeldistributie leggen hun werk voor 24 uur neer. Zij rijden deze ochtend uit protest in colonne vanuit Pijnacker naar Westzaan. Een actie die hard nodig is, volgens bestuurder FNV Transport & Logistiek Willem Dijkhuizen. "Wij vragen niet de hoofdprijs, maar gewoon een fatsoenlijke loonsverhoging."

Het is de eerste actie van de chauffeurs - die rijden in meerdere steden in het land, waaronder in Zaandam - sinds het cao afgelopen januari afliep. Eerder organiseerden chauffeurs van United Parcel Service (UPS) al drie stakingsacties. Die hielpen alleen niet, omdat de cao enorm breed is, legt Dijkhuizen uit. "Je hebt internationaal transport, chemisch transport, afvalwerking. Dat zijn allemaal sectoren met een eigen dynamiek en zij zijn het nooit met elkaar eens."

De chauffeurs vinden dat een loonsverhoging op z'n plaats is, aangezien zij ontzettend hard hebben gewerkt de afgelopen periode. "Kijk maar naar het begin van de coronacrisis, toen het toiletpapier allemaal op was. De ziekenhuizen die voorzien moesten worden van materiaal. Iedereen die thuiswinkelt en de bezorging thuis moet ontvangen. Bij dat harde werken hoort een fatsoenlijke beloning."

De Nederlandse vakbond FNV wil dat de cao op een paar punten anders wordt. Zo gaat het om de afspraak in het pensioenakkoord om eerder te kunnen stoppen met werken en een paar regelingen rond arbeidsomstandigheden. Ook gaat het om een kachel of airco in de cabine die ook gebruikt kan worden als de motor niet aanstaat. "Dat hebben ze echt nodig. En dit coronajaar zitten de mensen bijna 24/7 in die cabine vast."

Gevolgen staking

Met de dagstaking hoopt Dijkhuizen dat de werkgevers wakker worden en serieus over de eis willen praten. Gebeurt dat niet, dan zullen ze doorgaan met staken. "En dat zal niet alleen in de winkeldistributie zijn. Ook in de afvalverwerking, in de pakketbezorging en in het chemisch transport. Je zult het ook bij de benzinepomp gaan merken", zegt hij.

De gevolgen van de dagstaking zijn niet al te groot, denkt Dijkhuizen. "Je zult er misschien iets kleins van merken."

Op 12 april wordt er een landelijke manifestatie voor de chauffeurs georganiseerd in de regio Utrecht.