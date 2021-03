Man gewond geraakt bij schietpartij, nog onduidelijk waar is geschoten

ALKMAAR - De politie heeft afgelopen nacht een gewonde man aangetroffen in de Uitenboschstraat. De man zegt gewond te zijn geraakt bij een schietpartij, al is nog onduidelijk waar deze heeft plaatsgevonden.

De politie trof de man om 01.15 uur aan in een woning, waarna meerde hulpdiensten waaronder een traumateam werden opgeroepen. De gewonde man is uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou niet levensbedreigend gewond zijn.

De man zegt ergens anders te zijn beschoten dan bij de woning waar hij is aangetroffen, maar waar is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld om te achterhalen wat er precies gebeurd is.