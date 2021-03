Bilal Wahib op verzoek van slachtoffer toch niet bij Beau

AMSTERDAM - Bilal Wahib is vanavond toch niet te gast in talkshow Beau. Het slachtoffer en zijn ouders hebben Wahib gevraagd om niet aan te schuiven.

Dat bevestigt zijn advocaat aan het ANP na berichtgeving van Shownieuws. In de talkshow zou de 22-jarige acteur voor het eerst reageren op de commotie die ontstond na een livestream op Instagram. Daarbij vroeg hij een minderjarige jongen om tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien, wat uiteindelijk ook gebeurde.

De aankondiging dat Wahib bij Beau zou aanschuiven, zorgde vandaag voor flinke kritiek. Critici vonden de tijd nog niet rijp dat hij vanavond zijn kant van het verhaal op televisie kon komen doen. Op Twitter werd de hashtag #BoycotBeau veelvuldig gedeeld. Het programma verdedigde zichzelf met een statement dat Wahib kritisch zou worden bevraagd.

Aanhouding

Wahib werd gisteren door de politie aangehouden naar aanleiding van het incident. Hij wordt verdacht van het maken danwel verspreiden van kinderporno. Hij is na zijn verhoor vrijgelaten. Het is aan het Openbaar Ministerie of hij wordt vervolgd.

De acteur liet gisteren via zijn advocaat weten spijt te hebben van zijn daad. Platenlabel Topnotch en NPO Zapp stopten gisteren de samenwerking met Wahib naar aanleiding van de video. Ook haalde de politie een wervingscampagne met hem offline.