'Rondje Wijk aan Zee' breidt collectie uit met zware tetraëders uit oorlogstijd

Voor de kust van Wijk aan Zee en Heemskerk wordt in opdracht van TenneT al weken gegraven om de bodem vrij te maken, zodat er hoogspanningskabels kunnen aanlanden van een nieuw te bouwen windmolenpark op zee. Dat was nodig omdat bodemonderzoek in de kustplaats leidde tot 'meer dan honderd rode stippen op de kaart'. 'Blindgangers' of andere niet-gesprongen explosieven werden er niet gevonden, wel de zogeheten tetraëders.

Rondje Wijk aan Zee

Greet Cudovan is al meer dan 15 jaar verbonden aan Rondje Wijk aan Zee, die met georganiseerde wandelingen verhaalt over het kustdorp in oorlogstijd. Ze is blij met de uitbreiding. “Met het opgraven van de tetraëders is een tastbaar deel van het lokale oorlogsverleden weer aan het licht gekomen. De bedoeling is dat deze twee constructies een mooie plek in het dorp krijgen. Ook deze nieuwe blikvangers bieden straks gelegenheid om tijdens de rondleiding letterlijk even stil te staan bij de geschiedenis van ons kustdorp in oorlogstijd.”

Rondje Wijk aan Zee moest zich vorig jaar opnieuw uitvinden. Groepsrondleidingen in coronatijd waren niet meer mogelijk. Ze ontwikkelden een app, die de wandelaars aan de hand neemt voor een rondleiding: