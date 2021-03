Handreiking vanuit West-Friese gemeenten: opnieuw uitbreiding terrassen

De gemeente zegt al in gesprek te zijn met horecaondernemers en wil ervoor zorgen dat de vergunningen klaar liggen, zodra de versoepelingen in gaan. "We willen ondernemers waar mogelijk ook zoveel mogelijk ruimte geven om te ondernemen. Daarbij zijn de ervaringen van afgelopen zomer positief", vertelt Van Leeuwen.

Alles om te helpen

De andere West-Friese gemeenten zijn ook positief en bereiden zich al voor. Horecaondernemers die bijvoorbeeld vorig jaar nog geen gebruik hebben gemaakt van het uitbreiden van het terras kunnen zich nu al melden, vertelt woordvoerder Astrid Schoo van de gemeente Koggenland.

Bij de SED-gemeenten worden wensen in kaart gebracht: "Zo is er onder andere een uitvraag gedaan onder alle horecaondernemers."

Rob Baltus, van de Koninklijke Horeca Nederland reageert enthousiast over de uitbreiding van de terrassen in de regio. "Door de anderhalvemeterregel, moet je je terras toch ruimer indelen. Daarom is het fijn als we ons terras kunnen uitbreiden."

Verder is het voor nu vooral afwachten wanneer dat moment komt. "We hadden eerder deze week nog een sprankje hoop, maar die is weer even weg. Ik hoop dat het vaccineren snel gaat en we snel weer terras kunnen draaien."

Extra geld gerekend

Bij de meeste West-Friese gemeenten kost het uitbreiden van het terras geen geld. De gemeente Medemblik laat in een raadsinformatiebrief weten dat zij per vierkante meter wel tien euro vragen voor de gemeentegrond waar de terrassen op staan. Hiermee reduceren ze het normale bedrag met zeven euro per vierkante meter en is de financiële afwikkeling volgens de gemeenten vrijwel budgettair neutraal.

Dit is dezelfde regeling als bij de vorige keer dat de terrassen uitgebreid mochten worden. Toen reageerde cafebaas Antoinet Zwan nog boos op de rekening die plots op de deurmat viel. "Ik ben er een beetje klaar mee. Dit kan je niet maken. We hebben het afgelopen jaar behoorlijk wat voor ons kiezen gehad en dan krijg je zo’n brief binnen. Ja, dan zakt je broek echt af."