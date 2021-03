Alyssa deelt verontrustend telefoontje over vermiste kat op Facebook

WORMERVEER - Het leven van Alyssa van Velden staat op z'n kop. Haar kat Maddy is sinds een aantal dagen onvindbaar en vanavond werd de Wormerveerse ineens opgeschrikt door een verontrustend telefoontje van een privénummer. Ze kreeg te horen dat Maddy dood in een speeltuin lag, waarna het gesprek abrupt werd beëindigd. "Ik weet niet meer wat ik moet doen, ik durf niet te kijken", vertelt Alyssa op Facebook.

Alyssa heeft het bericht op Facebook gedeeld, omdat ze hoopt dat andere mensen ook willen gaan kijken bij speeltuintjes in de buurt. "Mijn vriend en ik zijn al bij drie speeltuintjes geweest. Helaas hebben we Maddy nog niet gevonden", vertelt Alyssa aan NH Nieuws. "Ik ben bang dat het een heel slecht geintje was. Op het moment dat ik bij de Albert Meijnsstraat aankwam, stond er namelijk een groep jongens daar."

De Wormerveerse is misschien van plan om aangifte te doen. "Ik weet niet of de politie hier iets mee kan, maar ik vond het nogal dreigend. Dat belletje was een valse melding om iemand verdrietig te maken."

GPS-tracker

Maddy had een GPS-tracker, omdat ze sinds haar verhuizing steeds terugliep naar haar oude huis. "Die tracker is zondag afgegaan en lag in de vuilnisbak bij de Lidl. Daar kwamen we helaas maandag pas achter, toen de bak al was geleegd op de vuilstort in Zaandam. Ik heb Maddy daar nog geroepen, maar helaas zonder resultaat. Ik houd hoop dat we Maddy nog terugvinden, omdat een oude buurvrouw haar zondagnacht nog heeft gezien."

Alyssa heeft een beloning van 200 euro uitgeloofd voor een gouden tip in de zoektocht naar Maddy.