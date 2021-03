Afslag A9 Heiloo stap verder

HEILOO - De stikstofwetgeving, budgetoverschrijdingen en gemeentes die met elkaar in de clinch liggen: de aanleg van de afslag van de A9 bij Heiloo kent flink wat hobbels. Toch is er nu goed nieuws te melden. Zowel het college van Heiloo als Castricum is akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan. Vanaf morgen ligt het klaar voor betrokkenen die een zienswijze kunnen indienen over het plan.

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar aan de totstandkoming van een aansluiting op de A9 bij Heiloo. "Door deze aansluiting blijft de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid voor particulieren en bedrijven gewaarborgd, zowel op de A9 als op de lokale wegen in de dorpen", aldus de provincie Noord-Holland.

Budgetverhoging

De wens om de afslag bij Heiloo te realiseren, stamt al uit de jaren zestig. Eind 2015 is de knoop doorgehakt: de afslag komt er. Maar het project loopt nog niet op rolletjes. Door de landelijke stikstofproblematiek heeft het project inmiddels ruim twee jaar vertraging opgelopen.

Door al het oponthoud is het project 5,7 miljoen euro duurder geworden. Niet alleen de provincie Noord-Holland moet daaraan meebetalen. De andere helft is voor de gemeentes. Vooral in Heiloo zagen ze die budgetverhoging niet zitten. Bij de oppositie leeft de angst dat het project een bodemloze put wordt. Want het is niet de eerste keer dat het project duurder wordt dan beraamd.

Aanbesteding

Uiteindelijk zijn nu alle partijen akkoord. Tot en met 6 mei ligt het ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen klaar bij de gemeentes. In 2022 wil de provincie op zoek gaan naar een aannemer om de klus te klaren.

In 2017 maakte de provincie Noord-Holland een animatiefilm over de afslag bij Heiloo