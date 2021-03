'Gemeente moet met meer geld over de brug komen voor ombouwen lege winkelpanden'

HOORN - De initiatiefnemers voor de stimuleringsregeling 'wonen boven en in winkels' vinden dat het jaarlijkse budget voor het ombouwen van lege winkelpanden omhoog moet. Gister liet de gemeente weten dat door de vele aanvragen het geld voor dit jaar al op is.

Rien van Drongelen van de Ondernemers Stad Hoorn is blij met de vele aanvragen, maar vindt ook dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de pandeigenaren zelf. "Het verbouwen van deze winkels is belangrijk om op die manier de kwaliteit van de panden in stand te houden. Sommige gebouwen geven een verwaarloosde indruk", aldus Van Drongelen gister tegen NH Nieuws.

Wethouder Marjon van der Ven liet gister weten dat er negen aanvragen zijn ingediend en dat daarmee het budget van 75.000 euro op is. De gemeente gaat in gesprek met de provincie om te kijken naar verdere financiële mogelijkheden.

Ze willen daarom het budget voor de regeling 'wonen boven en in winkels' ophogen. En denken daarvoor financiering te vinden in andere posten binnen de huidige begroting, waar het geld nu niet volledig wordt benut. De beide partijen willen binnenkort met een officieel voorstel komen richting het college.

