Coronacrisis grote klap voor Zandvoort: armoede neemt toe

De coronapandemie laat flinke sporen achter in Zandvoort. Doordat het toerisme praktisch stil is komen te liggen, zijn veel mensen hun baan verloren. Het aantal ww-aanvragen is afgelopen jaar met 49 procent gestegen en ligt daarmee zo'n 10 procent hoger dan het Noord-Hollandse gemiddelde, blijkt uit de corona-impact-monitor.

"Ik zag die stijging wel aankomen, maar ik schrik wel van zo'n hoog percentage", zegt wethouder Gert-Jan Bluijs. De toerismesector kreeg vorig jaar tijdens de eerste coronagolf al een flinke klap, maar krabbelde snel weer op aan het begin van de zomer. Alle hotels en pensions werden weer geboekt, toen corona even naar de achtergrond verdween. Maar toen corona weer opspeelde afgelopen najaar, bleef het rustig in het dorp. En dat bleek de nekslag voor de toeristische sector. "De horeca in Zandvoort ligt gewoon stil", vertelt wethouder Bluijs. "En daarin zijn relatief heel veel mensen werkzaam en dat verklaart ook de stijging van 49 procent en waarom dit hoger ligt dan het gemiddelde in Noord-Holland. " Voedsel en kledinghulp Dat steeds meer mensen het financieel moeilijk hebben in Zandvoort, merkt ook Kim van Schaik, initiatiefnemer van Prakkie & More Zandvoort. Ze startte anderhalf jaar geleden met haar Facebookgroep om voedselverspilling tegen te gaan in het dorp door eten met elkaar te delen. Dat groeide uit tot een mini-voedselbank en kleding- en spullenbank. "Het aantal mensen dat gebruikmaakt van mijn supermarktje is verdubbeld. Eerst hielp ik zo'n dertig gezinnen en dat zijn er nu bijna zeventig." Voor gratis kleding van de kledingbank is het aantal aanmeldingen bijna niet bij te houden.

