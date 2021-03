Voorjaarskermissen definitief van de baan

HAARLEM - Helaas gaan ook dit jaar de voorjaarskermissen op de Grote Markt en de Zaanenlaan niet door. Dat staat in een brief van burgemeester Jos Wienen aan de Haarlemse gemeenteraad. Landelijk is besloten om alle evenementen te schrappen tot 1 juni.

De kermisbonden zijn inmiddels ook op de hoogte gebracht. Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond is erg teleurgesteld. "Zeker omdat de kermissen vorig jaar ook al niet doorgingen, hadden we nog stille hoop. Het mag helaas niet zo zijn."

Kermis in het najaar

Wel was het nog even de vraag of de kermissen later dit jaar alsnog plaats kunnen vinden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat erg lastig. Hier wordt in regionaal verband naar gekeken en uiteindelijk beoordeelt wat kan. Het is onder andere afhankelijk van de inzet van politie en evenementenagenda.

Boots is daar ook niet heel positief over. "Het hele jaar door zijn er kermissen en de exploitanten zijn verderop in het jaar niet beschikbaar. Ze hebben zich voor het najaar ook al verzekerd van een standplaats."