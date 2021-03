'Geen woningen in panden van Deen op Hoorn80'

HOORN - Bedrijfspanden herbestemmen tot woningen op bedrijventerrein Hoorn80 is niet aan de orde. Dat schrijft gemeente Hoorn in reactie op politieke vragen. Op Hoorn80 zitten 190 bedrijven voornamelijk in de logistiek en handel. "Bedrijven dus met veel geluidsoverlast en met veel en zwaar transport. Dit kan bijna niet gecombineerd worden met wonen."

Naast de bezwaren van geluids- en verkeershinder, komen de panden van Deen niet vrij voor wonen. "Deen Supermarkten heeft ons laten weten dat hun onroerend goed op Hoorn80 voor de komende vijf jaar verhuurd is aan de overnamepartijen, waardoor een invulling in de vorm van woningen nu niet aan de orde is", is te lezen in de beantwoording. Toen bekend werd dat het distrubutiecentrum van Deen grotendeels leeg zou komen te staan na de overname van de Hoornse supermarktketen, rook de politiek kansen. Al vele jaren stelt Fractie Tonnaer voor om bedrijfspanden op Hoorn80 te transformeren.

Google Maps

In de afgelopen tien jaar is er juist geïnvesteerd in duurzaamheid en het uiterlijk van de gebouwen op Hoorn80. Het speelt dan ook een belangrijk rol in de economische positie van Hoorn, zo schrijft de gemeente. Maar ze zijn het met de partijen eens dat een nieuwe woonwijk op dit moment passender zou zijn. "Met de kennis en ontwikkelingen van nu zouden we op deze locatie inderdaad geen bedrijventerrein hebben ontwikkeld." Bedrijventerrein Gildenweg Woningen op Hoorn80 zitten er dus volgens de gemeente - voorlopig - niet in. Maar zij benadrukken bezig te zijn met de omvorming van bedrijventerrein Gildenweg in Oosterblokker waar omwonenden al jaren klagen over het zware vrachtverkeer voor hun deur. Maar er is geld nodig. "Op basis van nieuwe inzichten [...] zal het college een aanvullend onderzoek instellen naar de mogelijkheden voor co-financieringsmogelijkheden door andere overheden bij de Gildenweg." De focus ligt momenteel op dat bedrijventerrein en ook op de verdere ontwikkeling van Zevenhuis. "Dat neemt niet weg dat wij de ontwikkelingen op Hoorn80 niet in de gaten houden, maar wel in de wetenschap dat een eventuele (geleidelijk) transformatie van Hoorn80 nog veel complexer is dan op de Gildenweg."

