Gemeente kan berucht boswachtershuis niet meer terugkopen: "Er zijn geen middelen"

DEN HELDER - De gemeente gunde vijf jaar geleden in een openbare verkoop het boswachtershuis aan de Jan Verfailleweg aan een Amsterdamse ondernemer. Echter is de beloofde luxe bed & breakfast nog niet gerealiseerd. Gemeentebelangen Den Helder drong aan op het terugkopen van het pand, maar dat kan volgens de gemeente niet.

Het Helderse college van burgemeester en wethouders vindt ook dat het lang duurt voor de plannen voor het boswachtershuis worden uitgevoerd. Aanvankelijk wilde de ondernemer al op 1 januari 2017 openen. Nu, vier jaar later, is er nog niets gebeurd.

"Helaas zijn er geen middelen om dit proces te bespoedigen", laat het college weten als antwoord op schriftelijke vragen. "Zowel in de notariële akte als in de koopovereenkomst zijn geen eisen of voorwaarden opgenomen met betrekking tot de realisatie van het beoogde plan. Daarnaast bestaat er geen leegstandsverordening voor dit deel van de stad en deze functie. Er bestaat daardoor geen grond voor een mogelijke gedwongen ontbinding van de koopovereenkomst."

Definitieve aanvraag

Er is maandelijks contact tussen de Amsterdammer en de gemeente. Hij bereidt volgens de gemeente nu een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning voor. Deze wordt naar verwachting half juni ingediend.

Terugkopen van het pand kan niet. "Op 18 januari is aangegeven dat de terugkoop van het pand in het uiterste geval bespreekbaar is. Hij is niet op dit aanbod ingegaan, omdat zijn plannen met de bed & breakfast ongewijzigd blijven", aldus de gemeente.

Ze vervolgt: "Bij eventuele verkoop zal hij het pand openbaar willen aanbieden. Het staat potentiële kopers vrij een onderhandelingstraject te starten. Hierin zal het college niet actief bemiddelen, aangezien dit een privaatrechtelijke aangelegenheid betreft."

Tot de verkoop in 2016 was het boswachtershuis in handen van de gemeente Den Helder. Het huis werd, zoals de naam al doet vermoeden, in het verleden bewoond door de boswachter.