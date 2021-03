Reddingsbrigade vreest zonder goede training voor levens van badgasten

CALLANTSOOG - Reddingsbrigades maken zich ernstige zorgen voor de start van het zomerseizoen. Door de coronamaatregelen kunnen de strandwachten niet of nauwelijks in teamverband oefenen. Reddingsbrigade Nederland wil versoepeling van de regels, anders komt de hulpverlening in gevaar: "Ik moet straks kunnen vertrouwen op mijn team. Dan moet je samen trainen, dat haal je niet uit een boek."

Tom Haver, een zeer ervaren postcommandant van de reddingsbrigade in Callantsoog, maakt zich zorgen. Het jaarlijkse trainingsweekeinde met veel nieuwe strandwachten gaat niet door en de reguliere training kan alleen in kleine groepjes: "Trainen met maximaal vier personen is bijna niet te doen. Om iemand op een brancard te krijgen, heb je al vijf mensen nodig. Je kunt moeilijk een paar poppen inzetten."

Dat het deze zomer nog drukker wordt dan vorig jaar , weten ze bijna wel zeker bij de reddingsbrigade in Callantsoog. Tom Haver: "Zeker vanwege de coronacrisis blijven mensen massaal in Nederland. Op een mooie zomerdag liggen hier twintigduizend mensen op het strand. Als het dan misgaat, moeten we gewoon klaarstaan en precies weten wat we moeten doen."

Haver wijst ook op het belang van het trainen in teamverband: "Het is essentieel. Het kan letterlijk levens schelen. Als ik het water in ga, verwacht ik van mijn teamgenoten dat zij weten wat ik doe en hoe we op elkaar reageren. Als je iemand moet reanimeren, werkt dat beter als dat is met iemand met wie je hebt getraind. Dan hoef je elkaar niets uit te leggen."

"De nood is niet heel hoog hier in Callantsoog, maar het begint te dringen", zegt Haver. "We werken met een groot en vast team en toch hebben we deze zomer nieuwe mensen nodig." Als er niet meer wordt geoefend, durven de reddingsbrigades geen verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid op het strand. "We moeten nu reageren, want straks hebben we misschien wel een probleem en kunnen we de veiligheid inderdaad niet garanderen."