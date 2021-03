Burgemeester klimt ladder op voor onthulling van nieuwe naam basisschool

"Het is altijd leuk als er iets fout gaat", zegt burgemeester Jan de Boer tegen onze mediapartner Regio Noordkop. "En dat gebeurde ook vanochtend. Ik ging net zo ver op de ladder tot ik me veilig voelde en het doek van de school zat echt vast."

De Thorbeckeschool is hernoemd tot het Integraal Kindcentrum (IKC) Haven 48. "Haven past heel goed bij Den Helder", vertelt kinderburgemeester Lotte, "want we hebben zelf een haven. En 48 komt van bibliotheek School 7, omdat de Thorbeckeschool daar eerst zat en zij hadden als laatste cijfer een 7. Daarom hebben wij nu het huisnummer 48 toegevoegd."

