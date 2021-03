Bestuurder na grote politie-achtervolging Hoorn nog spoorloos

HOORN - De bestuurder van de auto die de politie gisteravond van Purmerend naar Hoorn achtervolgde, is nog spoorloos. De zoekactie maakte grote indruk in het centrum van de stad. Volgens een omwonende 'rende de politie overal rond en schuilden agenten achter auto's'.

De politie is nog wel op zoek naar de bestuurder en wil hem graag spreken over zijn verkeersgedrag.

Zeven politie-auto's en een helikopter waren betrokken bij de achtervolging en de verdere zoekactie. Bij de Wijdebrugsteeg in Hoorn stopte de auto, de bestuurder ging er op de voet vandoor. Agenten wisten een medepassagier aan te houden, maar die is inmiddels weer vrijgelaten.

