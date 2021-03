Geen gebruik of productie van omstreden pesticide bij Syngenta in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Er wordt op en rondom zaadbedrijf Syngenta geen gebruik gemaakt van het omstreden pesticide paraquat. Het Britse Channel 4 News publiceerde gisteren een onderzoek over het middel. Daar kwam uit naar voren dat een Britse vestiging van Syngenta het middel produceert en exporteert. Het gebruik ervan is sinds 2007 verboden in de Europese Unie.

Paraquat is een omstreden gewasbestrijdingsmiddel vanwege de hoge mate van giftigheid. Syngenta verkoopt het middel in het product Gramoxone voornamelijk aan boeren in ontwikkelingslanden. Channel 4 News stelt dat het dodenaantal als gevolg van Gramoxone misschien wel tot in de honderdduizenden loopt.

In Engeland wordt het product geproduceerd en geëxporteerd, zo vertelt Hanneke Verhelst, woordvoerder van Syngenta. De Syngenta-vestiging in Enkhuizen richt zich op de ontwikkeling van groente- en bloemenrassen. Bij deze ontwikkeling wordt geen gebruik gemaakt van paraquat.

Niet gebruikt in Nederland

Ook bij andere Nederlandse vestigingen van het bedrijf wordt paraquat niet geproduceerd of gebruikt. "Paraquat is sinds 2007 niet meer op de EU-markt beschikbaar, we hebben het al jaren lang niet meer gebruikt."

Medewerkers van de West-Friese tak van het bedrijf hebben tot nog toe hun zorgen niet geuit bij het bedrijf, zo laat Verhelst weten. Vanuit buurtbewoners zijn ook geen vragen binnen gekomen.

Klokkenluider

Het Britse Channel 4 News bracht de paraquatkwestie gisteren aan het licht. De persdienst zegt geheime documenten in handen te hebben van een voormalig medewerker van Syngenta. Een wetenschapper die ruim twintig jaar in dienst was.

Vandaag brengt Syngenta het volgende statement naar buiten: “We vinden het hartverscheurend dat mensen letsel hebben opgelopen door het per ongeluk of opzettelijk inslikken van paraquat, en we leven mee met de pijn van degenen die dierbaren hebben verloren. Wij zijn van mening dat de samenleving de hoofdoorzaak moet aanpakken en zich moet concentreren op geestelijke gezondheidsproblemen, en niet de wereld belangrijke landbouwproducten moet ontnemen."

Productie

Hoewel het gebruik in de Europese Unie verboden is, laat woordvoerder Hanneke Verhelst van Syngenta Nederland weten dat er geen berichten zijn dat het zaad- en chemieconcern stopt met de productie van paraquat.