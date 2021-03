Groen licht voor eerste tiny house dorp in Bovenkarspel

Het gaat om kleine, verplaatsbare woningen van maximaal vijftig vierkante meter die geheel zelfvoorzienend zijn. Afgelopen najaar diende het stel het burgerinitiatief in dat om een tijdelijk woonvorm van maximaal tien jaar gaat.

"Ruim een jaar geleden deden we een bieding op een huis en kwamen erachter dat dat niet ons pad was", aldus Sebastian. "We zijn allebei ondernemers, we willen ons karakter erin steken. Hoe mooi is het om zelfvoorzienend te wonen, terug naar de natuur."

Het is voor het eerst dat er in Stede Broec een inititiatief voor tiny houses van de grond komt. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem in met het raadsvoorstel en zegde daarmee toe graag mee te willen werken aan de realisatie van de vijf tiny houses.

De VVD wilde daarnaast dat de raad een plan van aanpak ter besluitvorming te zien krijgt. Dat amendement kon niet op steun rekenen in de gemeenteraad, nadat het al werd ontraden door de wethouder. Verder zou de VVD na de zomer graag een uitgewerkt beleidskader van het college willen zien. Dat deel van het amendement kon wel op unanieme steun rekenen en werd opgenomen in het raadsvoorstel, nadat de wethouder al de toezegging deed het voorstel over te nemen.

Volgende stap

Nu dit besluit genomen is, zijn ze er nog niet. Voorwaarde is dat de initiatiefnemers het eens worden met de eigenaar van het stuk grond, en er moet ook nog bodemonderzoek gedaan worden. "Ik ben eerder al in de buurt geweest om te peilen wat men er van vond. Dat werd door de meeste mensen goed ontvangen", vertelt Sebastian. Vorige week bouwde hij het laatste deel van zijn tiny house af, die voorlopig nog in opslag staat.

"We willen eerst alles goed geregeld hebben. Pas dan zullen we ook kijken naar anderen die in het tiny house dorp willen wonen. Mensen met dezelfde idealen en intrinsieke motivatie om op deze manier, duurzaam te leven."