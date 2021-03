Vaccinatiepilot Hoorn zet vaart achter prikken vaccinaties Hollands Noorden

NOORD-HOLLAND - Ondanks de tekorten aan vaccins wordt er nagedacht over manieren om het proces te versnellen, mochten er meer vaccinaties beschikbaar komen. "In Hoorn gaan we vanaf 1 april een pilot draaien. Dat betekent dat wanneer de locatie maximaal wordt ingezet en twaalf uur open is, we per dag ongeveer 4.500 vaccinaties kunnen prikken", aldus Harry Katstra, woordvoerder van GGD Hollands Noorden.

"Als de pilot goed lukt en we tevreden zijn, kunnen we deze werkwijze ook toepassen in Alkmaar en Middenmeer. Daardoor zal het aantal vaccinaties per dag ook hoger worden", vervolgt Katstra. "Dan zou je bij voldoende beschikbare vaccins uitkomen op een vaccinatiecapaciteit van 11.000 per dag in onze regio." Of de pilot slaagt kan alleen getest worden al er voldoende vaccins zijn om de pilot als werkmethode uit te voeren.

Tijdens deze pilot wordt het administratieve proces anders ingericht, waardoor de vaccinatiemedewerker per uur meer vaccins kan verstrekken. Zo verduidelijkt Katstra: "Degene die de prik geeft kan in theorie, in de beschikbare tijd, veel meer doen dan de tijd die het administratieve proces vraagt. Daarom gaan we nu twee administratieve mensen op één prikker zetten, om daarmee het totale proces versnellen."

Den Helder zal niet worden meegenomen in deze nieuwe werkwijze, als de pilot wordt goedgekeurd. De vaccinatielocatie leent zich daar niet voor. Middenmeer, Alkmaar en Hoorn zullen, als de pilot wordt voortgezet en er genoeg beschikbare vaccins komen, de capaciteit verhogen. "We zijn heel hoopvol over de pilot, alleen willen we het eerst goed laten gaan. Vervolgens moeten Alkmaar en Middenmeer een beetje bouwkundig worden aangepast en kunnen we daar hetzelfde gaan doen als in Hoorn", voegt Katstra toe.

Verzoek

Op Texel gaat het vaccineren wel voorspoedig. Dat het aantal vaccinaties op Texel sneller dan elders gaat, staat los van de tekorten die ook op het eiland een rol spelen. Zo laat Katstra weten: "Het logistieke proces is op Texel precies hetzelfde als wat er hier aan wal gebeurt. Er is door het kabinet op de Waddeneilanden een uitzondering gemaakt, dat ze ook op het eiland kunnen vaccineren in de doelgroepen die daarvoor zijn aangewezen."

Op dit moment heeft de eerste vaccinatieronde op Texel plaatsgevonden en zal de tweede vaccinatieronde in het Paasweekend van start gaan.

"Het lokale gemeentebestuur van Texel heeft een grote wens om de vaccinaties van jongere doelgroepen in de toekomst ook op het eiland te laten plaatsvinden. Wij kunnen als GGD nog niet zeggen of dat ook wordt toegestaan door het ministerie", voegt Katstra toe.