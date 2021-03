GGD moet prikcapaciteit onbenut laten: "We schalen op met de handrem erop"

"Het probleem zit op dit moment helemaal niet bij de capaciteit bij de GGD'en, maar echt in de aanlevering van de vaccins", zegt het hoofd Infectieziekten, Yvonne van Duijnhoven tegen AT5. "Die is gewoon een aantal keer tegengevallen. Plus het tijdelijk staken van AstraZeneca, dan kunnen we niet door. Dus het voelt een beetje, we zijn enorm aan het opschalen, maar met de handrem erop."



Eind deze week wordt er in de RAI een nieuwe hal in gebruik genomen waar dan 6.000 prikken per dag kunnen worden gezet. In de Calandhal in Nieuw-West is er sinds vorige week capaciteit voor 2.000 prikken per dag, maar dat zijn er nu nog maar 400. Daarbij speelt de tijdelijke stop met het vaccin van AstraZeneca ook een rol.