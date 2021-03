Autoluw centrum en dure lange tunnel: zo wil Hilversum bereikbaar blijven

Een andere ingrijpende verandering is het maken van een autoluwe binnenstad. Hilversum wil grote groepen auto's uit het centrum weren. De bedoeling is dat verkeer binnen het centrum vooral nog per fiets of lopend gaat. Hilversum denkt dat te doen door aan de rand van het dorp parkeerruimte te maken en elektrische deelfietsen, steps of scooters neer te zetten die door centrumbezoekers gebruikt kunnen worden.

Of de komst van de tunnel echt haalbaar is, moet nog blijken. Hilversum wil er eerst onderzoek naar doen. Vast staat al wel dat de tunnel verreweg het duurste onderdeel is van het hele plan. De gemeente raamt de kosten op zo'n 250 miljoen euro. Dat bedrag wil Hilversum overigens niet alleen ophoesten: de provincie en het Rijk, maar ook betrokken partijen zoals het Mediapark, zouden volgens de gemeente mee moeten betalen.

Het plan voor de tunnel is verreweg een van de meest ingrijpende maatregelen die de gemeente wil nemen. Deze Noordoost-tunnel tussen de Larenseweg tot aan de Nieuwe Crailoseweg zal vooral de doorstroming door Hilversum moeten verbeteren. Het verkeer gaat nu over de Johannes Geradtsweg en staat daar met regelmaat vast, tot frustratie van buurtbewoners.

"Nu is de verkeerssituatie in Hilversum verre van optimaal. Niks doen is geen optie"

Dat zou betekenen dat er minder vrachtverkeer nodig is en dat komt de uitstoot van schadelijke stoffen ten goede.

Slimme verkeerslichten

Hilversum heeft ook nog tal van betrekkelijk kleinere plannen om de mobiliteit binnen de gemeente te verbeteren. Zo moeten binnen nu en tien jaar alle verkeerslichten worden vervangen door 'slimme' exemplaren.

Dat systeem zorgt er voor dat fietsers veel vaker en sneller een groen verkeerslicht tegenkomen. Maar ook voor autoverkeer moet het voordelen hebben. Systemen langs de weg, zoals lantaarnpalen met sensoren, moeten met auto's gaan communiceren. Dat moet vervolgens weer voor zorgen dat verkeerslichten eerder of langer op groen gaan, zodat er geen files ontstaan in Hilversum. Dat helpt niet alleen bij de doorstroming, maar helpt ook aan een lagere CO2-uitstoot.

Duurzame oplossingen

Of de plannen allemaal doorgaan, staat nog lang niet vast. Hilversum heeft alles vastgelegd in de 'mobiliteitsvisie', waar bovenal de gemeenteraad nog haar zegje over moet doen. Maar dat er wat moet gaan gebeuren met het verkeer door Hilversum staat vast.

"Niks doen is geen optie. We kiezen daarom voor duurzame, groene en innovatieve oplossingen. Op die manier is Hilversum ook in 2040 een prettige stad om in te wonen, te leven, te werken en om te bezoeken. De stad ligt in een mooie groene omgeving en heeft nog steeds het ‘dorpse’ karakter. Dat willen we graag zo houden", aldus verkeerswethouder Annette Wolthers.