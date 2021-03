Natuurlijk Noord-Holland: recreëren in de Dorregeesterpolder

UITGEEST - Boswachters klagen steen en been nu het, vanwege de lockdown, mega-druk is in de natuur. Mensen die nooit een bos of duin bezochten, wandelen er nu lustig op los. We zouden haast vergeten dat er ook recreatiegebieden zijn: speciale natuurlijke terreinen die juist zijn ingericht voor mensen. Recreatiegebied Spaarnwoude, het Twiske, het Dijkgatsbos of het Diemerbos zijn daar mooie voorbeelden van.

De Dorregeesterpolder is een minder bekende, maar deze parel van Recreatie Noord-Holland is een bezoek meer dan waard. Rond deze polder loopt een prachtig pad waar Bart van Vliet van recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer hartstikke trots op is. "Je wandelt tussen weiland en water een rondje van het parkeerterrein naar de Dorregeestermolen en weer terug. Een rondje van ongeveer zes kilometer, iets meer dan een uur. We hebben, juist vanwege de corona-drukte, het pad verlegd zodat we het niet meer hoeven af te sluiten in het broedseizoen. Er is gewoon heel veel behoefte aan wandelnatuur."

Ecoloog Norbert Daemen vergezelt ons. Norbert levert specialistische botanische kennis waarmee Recreatie Noord-Holland de natuurwaarden in recreatie-gebieden verbetert. "Kijk nou, wat een mooi slootkantje", steekt Norbert meteen van wal. Hij wijst op gele bloemetjes die al volop bloeien. "Dat is speenkruid, één van de voorboden van het voorjaar." We graven een klein polletje uit zodat Norbert iets kan laten zien. "Je ziet hier onderaan speenvormige knolletjes. Daar dankt het speenkruid zijn naam aan. Het plantje bloeit en verdwijnt weer nog voordat de meeste andere planten uit hun winterslaap zijn ontwaakt."