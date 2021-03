Wethouder wil referenda makkelijker maken

AMSTERDAM - Wethouder democratisering Rutger Groot Wassink wil het organiseren van referenda vanaf 2022 makkelijker maken. De onderwerpen waar een referendum over mag gaan worden uitgebreid en zijn er minder handtekeningen nodig. Dat staat in een voorstel dat hij vandaag naar de raad heeft gestuurd.

Op dit moment kunnen alleen referenda worden aangevraagd over besluiten die binnen de Algemene wet bestuursrecht vallen. Groot Wassink wil dat het ook mogelijk wordt om die aan te vragen over besluiten die binnen het mandaat van het college vallen. Dan spreek je over onderwerpen als de erfpacht en de verkoop van het AEB.

Minder handtekeningen nodig

Ook hoeven er, wanneer het voorstel wordt aangenomen, in plaats van 30.000 handtekeningen voor een definitief verzoek, vanaf 2022 nog maar 10.000 handtekeningen worden verzameld.

Indieners van een referendum krijgen ook langer de tijd om deze handtekeningen te verzamelen. De inzameltermijn gaat van zes naar tien weken en er zou dan ook geen opkomstdrempel meer zijn.

'Constructief referendum'

Referenda vragen in het algemeen puur om een 'ja' of een 'nee', maar het college wil dat indieners meer ruimte krijgen om alternatieven aan te dragen. Groot Wassink noemt dit een 'constructief referendum'.

De gemeenteraad moet op 19 april nog wel akkoord gaan met het voorstel. Als een meerderheid voor is, gaan de nieuwe verordeningen per 2022 in.